Polizei Köln

POL-K: 210912-2-K Mehrere Verletzte bei Unfällen mit Fahrrädern und E-Scootern

Köln (ots)

Im Kölner Stadtgebiet haben sich am Wochenende (10. bis 12. September) drei Radfahrende (18w, 29w, 25m,) und zwei Männer (16m, 50m), die mit E-Scootern unterwegs waren, teilweise schwere Verletzungen zugezogen. Drei der Unfallbeteiligten waren alkoholisiert und mussten Blutproben abgeben.

Am Freitagabend (10. September) auf der Ehrenstraße stürzte ein 50-Jähriger mit einem Leihscooter ohne fremde Beteiligung, als er um 22.50 Uhr gegen einen Sperrpfosten fuhr und sich beim Sturz am Kopf verletzte.

Am Samstagmorgen (11. September) gegen 2.50 Uhr kam ein Radfahrer (25) an einer Querungshilfe auf der Bonner Straße zu Fall, als er gegen eine Bordsteinkante fuhr. Ebenfalls mit einer Kopfverletzung brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Anderthalb Stunden später blieb eine alkoholisierte Radfahrerin (29) mit ihrem Lenker in Höhe der Maastrichter Straße an einem abgestellten Rad hängen und stürzte. Sie war gegen 4.10 Uhr mit einem Leihfahrrad auf dem Hohenzollernring in Richtung Rudolfplatz gefahren. Auch sie kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Auf den Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung ist zu sehen, dass die 29-Jährige zuvor Schlangenlinien gefahren war.

Ein E-Scooter-Fahrer (16m) und eine Radfahrerin (18w) sind am frühen Sonntagmorgen (12. September) auf der Liebigstraße im Stadtteil Neuehrenfeld bei einem Überholmanöver zusammengestoßen und gestürzt. Beide waren alkoholisiert. Während der 16-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, brachten Sanitäter die 18-Jährige mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus. Der E-Scooter-Fahrer und die Radfahrerin waren beide auf dem Geh-/Radweg der Liebigstraße in Richtung Ehrenfeld unterwegs. Nach aktuellem Ermittlungsstand berührten sich die beiden, als der 16-Jährige gegen 2.45 Uhr versuchte, die Vorausfahrende links zu überholen. (cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell