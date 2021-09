Polizei Köln

POL-K: 210908-2-BAB/AC Autobahnpolizisten beenden Drogenfahrt - Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (8. September) haben Autobahnpolizisten auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Ausfahrt Laurensberg einen mit Haftbefehl gesuchten Belgier (39) festgenommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle hatte der 39-Jährige zunächst falsche Personalien angegeben, da er selbst nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und verständigten den Vater des Belgiers, der sich bereiterklärte, seinen Sohn auszulösen. Als er mit dem offenen Geldbetrag auf der Wache erschien und erfuhr, dass sein Sohn erneut unter Drogeneinfluss gefahren war, verließ er die Wache unverrichteter Dinge. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell