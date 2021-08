Polizei Köln

POL-K: 210815-4-K Kölner nach Straßenraub schwer verletzt in Klinik - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub in der Kölner Innenstadt ist in der Nacht zu Sonntag (15. August) ein 60 Jahre alter Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Bei den Tätern soll es sich nach ersten Ermittlungen um Schwarze mit dunklen und gelockten Haaren im Alter von etwa 20-25 Jahren handeln.

Nach Angaben des schwerverletzten Kölners war er gegen 2.30 Uhr auf der Straße "An der Malzmühle" zu Fuß unterwegs, als ihn drei Männer ansprachen und unvermittelt mit mehreren Faustschlägen angriffen. Während der 60-Jährige infolge der Schläge verletzt auf den Boden stürzte, soll einer der Angreifer seine Geldbörse eingesteckt haben. Danach flüchteten die Gewalttäter über die Plectrudengasse in Richtung Maritim-Hotel.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen und/oder die Tatverdächtigen im Bereich An der Malzmühle / Plectrudengasse geben können.

Hinweise nimmt Kriminalkommissariat 14 unter der 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/rr)

