Polizei Köln

POL-K: 210815-1- K Trunkenheitsfahrt eines E-Scooter-Fahrers endet im Polizeigewahrsam - drei weitere schwere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Köln (ots)

Am frühen Samstagmorgen (14. August) endete die Fahrt eines alkoholisierten E-Scooter-Fahrers (23) auf der Gladbacher Straße in der Neustadt-Nord im Gewahrsam der Kölner Polizei. Der 23-Jährige, der mit rund 1 Promille unterwegs war, zeigte sich während der Entnahme einer Blutprobe zum Nachweis von Alkohol sehr aggressiv und bespuckte die Polizisten. Nach aktuellen Erkenntnissen war der 23-Jährige dem Streifenteam gegen 5 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, als er auf der Gladbacher Straße in Richtung Grüngürtel Schlangenlinien fuhr. Ein Versuch des Kölners, vor der darauffolgenden Kontrolle und einem Alkoholtest zu flüchten, scheiterte. Den 23-Jährigen erwarten nun neben der Trunkenheitsfahrt auch Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei drei schweren Stürzen von E-Scooter-Nutzern (53, 33, 26) sind am Freitagabend (13. August), in der Nacht zu Samstag (14. August) und am Sonntagmorgen (15. August) drei zum Teil stark alkoholisierte Männer mit schweren Kopfverletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden. Polizisten ordneten auch hier die Entnahmen von Blutproben an.

Am Freitag gegen 21 Uhr war zunächst auf der Gartenstraße in Köln-Nippes ein 53-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren am Unfallort und stellte auch das Mobiltelefon des Mannes zur Klärung des Unfallhergangs sicher.

Etwa drei Stunden später war ein 33-Jähriger in der Südstadt auf der Moselstraße in Richtung Eifelplatz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Vorderrad gegen einen Stein geprallt. Der Kölner stürzte über den Lenker des Elektrorollers und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf.

Mit knapp 1,6 Promille ist am Sonntagmorgen ein 26-jähriger Kölner mit seinem Leih-Scooter auf dem Friesenwall in Richtung Magnusstraße gegen das Heck eines geparkten Volvo gefahren. Gegen 4.15 Uhr stürzte der Mann infolge des Aufpralls über den Lenker und schlug ebenfalls mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.

Das Verkehrskommissariat 2 hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell