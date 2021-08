Polizei Köln

POL-K: 210813-5-K Abbiegeunfall - Radfahrerin von Auto erfasst

Köln (ots)

Ein Autofahrer (47) hat am Freitagmorgen (13. August) beim Rechtsabbiegen von der Aachener Straße auf die Universitätsstraße eine Fahrradfahrerin (19) angefahren und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 10.15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr in Höhe des Abbiegestreifens gegen die auf dem Radweg fahrende 19-Jährige. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. (ph/de)

