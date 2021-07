Polizei Köln

POL-K: 210729-2-K Auf Fahrbahn liegender Fußgänger von Mercedes überrollt - Schwerverletzt!

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend (28. Juli) in der Altstadt-Nord ein auf der Fahrbahn liegender 43-jähriger Fußgänger von einem Mercedes (Fahrer 40) überrollt, mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den mutmaßlich stark alkoholisierten Wohnungslosen mit Frakturen und Schürfwunden in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen soll der 40 Jahre alte Mercedes-Fahrer gegen 17.30 Uhr vom Eigelstein in die Machabäerstraße abgebogen und den dort liegenden Mann erfasst haben. Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen. (mw/rr)

