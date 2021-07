Polizei Köln

POL-K: 210729-1-K/GM Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Waldbröl

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn die Ermittlungen nach einem versuchten Tötungsdelikt am Mittwochabend (28. Juli) in Waldbröl übernommen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte ein 58-jähriger Mann seinen 37 Jahre alten Sohn gegen 19.30 Uhr mit schwersten Verletzungen in dessen Wohnung aufgefunden. Der 37-Jährige wird aktuell intensivmedizinisch versorgt.

Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. (as/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell