POL-K: 210728-2-Lev Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Leverkusen-Quettingen

Nach einer Unfallflucht am Montagabend (26. Juli) in Leverkusen-Quettingen sucht die Polizei Köln den Fahrer / die Fahrerin eines beteiligten Autos, bei dem es sich um einen Kombi handeln soll, und bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Ermittlungen soll der oder die Gesuchte gegen 22 Uhr auf der Quettinger Straße bei einem Überholmanöver in Höhe der Hausnummer 83 in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass ein 27 Jahre alter Volvo-Fahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen war wobei ihm ein 17 Jahre alter Motorradfahrer auffuhr und stürzte. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten KTM-Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und/oder zur Identität des Autofahrers / der Autofahrerin machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/as)

