Polizei Köln

POL-K: 210626-1-K Auseinandersetzung vor Cocktailbar - Kölner mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen (26. Juni) auf dem Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt ist ein 23 Jahre alter Kölner lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 23-Jährige gegen 5.30 Uhr vor einer Cocktailbar mit mehreren Männern in einen Streit geraten und mit einem Messer angegriffen worden sein. Polizisten stellten einen mutmaßlich Tatverdächtigen (32) in der Nähe des Tatorts. Derzeit fahndet die Polizei nach einem zweiten Tatverdächtigen und wertet in diesem Zusammenhang auch Hinweise aus der polizeilichen Videobeobachtung aus.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell