Polizei Köln

POL-K: 210611-3-K Räuberduo in schwarzen Kapuzenpullis am Brüsseler Platz - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Überfall auf zwei 38 und 53 Jahre alte Männer in der Nacht auf Freitag (11. Juni) am Brüsseler Platz fahndet die Polizei Köln nach zwei etwa 20 bis 25 Jahre alten Räubern.

Die Gesuchten sollen die beiden Kölner gegen 1.40 Uhr im Bereich der dortigen Tischtennisplatten mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Zur Bekräftigung habe einer der beiden mit der Waffe auf die Kölner eingeschlagen.

Die mit schwarzen Kapuzenpullovern und schwarzen langen Hosen bekleideten Räuber sollen in Richtung Moltkestraße davongelaufen sein. Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg(de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell