Polizei Köln

POL-K: 210601-3-K Zwei Radfahrende von Autos erfasst - Krankenhaus

Köln (ots)

Innerhalb einer Stunde sind am Montagnachmittag (1. Juni) bei Verkehrsunfällen in der Kölner Altstadt und im Stadtteil Zollstock zwei Radfahrende (m42, w66) von Autos erfasst und schwer verletzt worden. Eine 61-jährige Smart-Fahrerin erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten die drei verletzten Kölner in Krankenhäuser.

Gegen 16.20 Uhr war die 66-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg der Vorgebirgsstraße in Richtung Zollstock unterwegs. Nach aktuellen Erkenntnissen soll die Kölnerin an der Einmündung zum Bischofsweg trotz Rotlicht mit ihrem Pedelec die Straße überquert haben. Die in Richtung Innenstadt fahrende Autofahrerin erfasste sie frontal mit ihrem Smart.

Rund eine Stunde später stieß in der Kölner Altstadt auf der Kreuzung Neuköllner Straße/Agrippastraße ein Fiat 500 (Fahrerin: 47) mit dem 42-jährigen Radfahrer zusammen. Laut Zeugenaussagen soll die 47-Jährige, die gegen 17.30 Uhr auf der Neuköllner Straße in Richtung Blaubach unterwegs war, bei " Rot" in die Kreuzung gefahren sein und den Zweiradfahrer erfasst haben, der aus der Agrippastraße kam. (al/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell