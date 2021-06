Polizei Köln

POL-K: 210601-1-BAB/REK/GL/EU Sechs Verletzte nach zwei schweren Lkw-Unfällen

Köln (ots)

Bei zwei schweren Lkw-Unfällen auf den Bundesautobahnen 1 und 3 am Dienstagvormittag (1. Juni) sind insgesamt sechs Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

Gegen 7.25 Uhr ist ein Lkw-Fahrer (51) an einem Stauende auf der BAB 3 etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Königsforst auf einen stehenden Sattelzug (Fahrer: 45) aufgefahren. Der 51-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Richtungsfahrbahn Oberhausen bis circa 11.30 Uhr und leiteten den Verkehr ab dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg ab.

Bei dem zweiten Unfall etwa 20 Minuten später auf der BAB 1 zwischen dem Kreuz Bliesheim und der Anschlussstelle Erftstadt ist ein litauischer Lkw-Fahrer (54) mit seinem Sattelzug auf einen bremsenden Lkw (Fahrer: 62) aufgefahren. Das Gespann wurde nach links abgewiesen und touchierte zwei parallel fahrende Pkw. Einer der Wagen wurde von dem Lkw gegen die Mittelleitplanke gedrückt und eingeklemmt. Die 51-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. Der zweite Pkw (Fahrer: 79) geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 79-Jährige erlitt ebenfalls schwere -, seine drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn Dortmund war bis etwa 11 Uhr voll gesperrt. Den nachfolgenden Verkehr leiteten Polizisten über das Kreuz Bliesheim um und ab 11 Uhr an der Unfallstelle vorbei. Aufräum- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme dauerten bis circa 13 Uhr. (cs/cg)

