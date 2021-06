Polizei Köln

POL-K: 210601-2-K/REK Einbrecherbande zerschlagen - 8 Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Seit Oktober 2020 hatte eine Ermittlungsgruppe der Kripo Köln unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln verdeckt gegen eine mutmaßliche, 14-köpfige Einbrecherbande im Alter zwischen 17 und 35 Jahren operiert. Die teilweise bereits vorab Polizeibekannten werden dringend verdächtigt, zahlreiche Wohnungseinbrüche in Köln, im Umland und in Rheinland-Pfalz verübt zu haben. Der Beuteschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe.

Heute Morgen (1. Juni) durchsuchten die Fahnder ab 7 Uhr gleichzeitig neun Wohnobjekte der Beschuldigten in Köln (5), Bergheim (1) sowie im schleswig-holsteinischen Lütjenburg (3). Die Ermittler vollstreckten sieben bereits vorab erwirkte richterliche Haftbefehle. Beim Zugriff an einem Wohnsitz im Ortsteil Longerich verstärkte eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit die Kriminalbeamten. Dort trafen sie zusätzlich einen 35-Jährigen an. Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass auch gegen ihn bereits ein einschlägiger Haftbefehl vorlag. Die Polizisten stellten umfangreiches Beweismaterial wie Schmuck, Uhren, mehrere tausend Euro sowie digitale Datenträger sicher. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 72 dauern an. (cg/cs)

