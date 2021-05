Polizei Köln

POL-K: 210512-1-K Lexus mit Keyless Go-System in Köln-Wahn gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach dem Diebstahl eines braunen Lexus RX450 mit dem Kennzeichen SU-JS600 dringend Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und/oder dem Verbleib des hochwertigen Autos machen können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Besitzer (58) das etwa ein Jahr alte Fahrzeug am Montagabend (10. Mai) gegen 22 Uhr in der Straße "Im Bienengarten" im Stadtteil Wahn abgestellt und den Diebstahl am Dienstagmorgen (11. Mai) gegen 8 Uhr bemerkt. Der Lexus ist mit dem Keyless Go-System zur "schlüssellosen" Entriegelung ausgestattet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/cs)

