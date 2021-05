Polizei Köln

POL-K: 210511-3-K Toyota-Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagabend (9. Mai) in Köln-Stammheim sucht die Polizei Köln den Fahrer eines grauen Toyota mit Kölner Kennzeichen. Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und mittellange blonde Haare haben. Nach ersten Ermittlungen soll der gesuchte Autofahrer auf einen an der Kreuzung Höhenhauser Ring/Dünnwalder Kommunalweg am Stopp-Schild wartenden BMW (Fahrer 52) aufgefahren sein, kurz angehalten haben und dann mit Vollgas in Richtung Stammheim geflüchtet sein. Durch den Unfall erlitt der 52-Jährige leichte Nackenverletzungen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder dem gesuchten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell