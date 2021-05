Polizei Köln

POL-K: 210511-4-K Räuber bedrohen Kölner mit Messer - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach drei Räubern, die am Montagabend (10. Mai) in Köln-Nippes einen Kölner (30) mit Messern bedroht und ihm eine hochwertige Uhr, einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine goldene Halskette erbeutet haben sollen. Nach Angaben des 30-Jährigen waren die Männer dunkel bekleidet, etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Die Männer sollen nach Aussage des Kölners arabisch gesprochen haben. Einer der Täter war schwarzhaarig, hatte einen Bart und fiel dem Opfer besonders durch seine dicken Lippen sowie seiner breiten Nase auf.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Größte der Tatverdächtigen den Mann im Lohsepark in der Nähe der Escher Straße zuerst beleidigt und danach seine Umhängetasche gegriffen haben. Der 30-Jährige hatte sich gewehrt und den Angreifer zu Boden getreten. Anschließend sollen die zwei Komplizen, welche sich erst im einem Gebüsch versteckt hatten, unter Vorhalt von Messern seine Wertsachen gefordert haben. Nach Herausgabe der Gegenstände, seien die Täter geflüchtet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/rr)

