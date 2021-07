Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Spendenaktion der Kinderfeuerwehr Xanten

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Samstag, 24.07.2021 - Wenngleich sie nicht in das Einsatzgeschehen eingebunden war, so hat die Kinderfeuerwehr Xanten die Berichte zur Hochwasserkatastrophe in den letzten Tagen genaustens verfolgt. Auch Kräfte der Feuerwehr Xanten waren mehrfach im Rahmen der überörtlichen Hilfe mit der Bezirksbereitschaft 1 in Erkrath, Wuppertal und Erftstadt im Einsatz. Glücklicherweise wurde dabei niemand im Einsatz verletzt. Das ist bei solch einer Katastrophe leider keine Selbstverständlichkeit, wie man den Medien entnehmen musste. Besonders die Berichte über die im Einsatz verstorbenen Einsatzkräfte in NRW und Rheinland-Pfalz haben die Kinderfeuerwehr dazu veranlasst eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, um den Hinterbliebenen der verstorbenen Einsatzkräfte eine kleine Unterstützung zukommen zu lassen. Dazu wurde ein PayPal Moneypool angelegt. Über diese Funktion kann einfach und schnell gespendet werden. Die Adresse für Spenden lautet: https://paypal.me/pools/c/8Bs0QxbpKW Weitere Wege, um auch ohne PayPal spenden zu können, werden in nächster Zeit durch die Kinderfeuerwehr auf deren Facebook Seite (https://www.facebook.com/Loeschnixe) bekannt gegeben.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell