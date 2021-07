Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Türöffnung für den Rettungsdienst in Xanten-Marienbaum

Xanten (ots)

Samstag, 24.07.2021, 11:33 Uhr - Am Samstagmittag wurden der Löschzug Xanten-Nord, sowie die Drehleiter vom Löschzug Xanten-Mitte zur Marienstraße in Marienbaum gerufen. Eine Person war in der Wohnung gestürzt und konnte die Türe nicht mehr eigenständig für den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst öffnen. Die Feuerwehr verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Objekt und übergab den Patienten an den Rettungsdienst. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa 45 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell