Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zwischenbilanz Sturmtief | Sechs sturmbedingte Einsätze

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neuss (ots)

Seit unserer letzten Pressemitteilung am vergangenen Donnerstag (17.02.) gegen 8:30 Uhr, verzeichnete die Feuerwehr Neuss bis heute (18.02.) 11:00 Uhr, insgesamt sechs weitere sturmbedingte Einsätze.

Die Einsätze beschränkten sich auf sturmtypische Ereignisse. Beispielhaft ist hier ein Einsatz um 08:49 Uhr auf der A57 in Fahrtrichtung Köln an der Raststätte Nievenheim zu nennen. Dort stürzte ein Baum auf einen LKW, welcher aufwändig über Stunden mittels Drehleiter und Kettensäge entfernt werden musste.

Auch auf dem Wendersplatz in Neuss stürzte gegen 9:30 Uhr ein Baum auf ein Auto, welcher ebenso von der Feuerwehr mittels Kettensäge entfernt werden musste.

Alle anderen Einsätze waren über das gesamte Stadtgebiet verteilt und bestanden aus kleineren von Wind gelösten Gebäudeteilen, Dachziegeln oder Kaminen. Überall wurde die Feuerwehr tätig und sicherte die losen Gegenstände.

Es bleibt windig: Auch in den nächsten Stunden werden Sturmböen und teilweise orkanartige Böen erwartet. Es gibt aktuell eine Unwetterwarnung des DWD. Wir bleiben dran und beobachten die Wetterlage im #EinsatzFürNeuss. Bezüglich der Lage am Nachmittag möchten wir nochmals auf unsere Pressemitteilung von Mittwoch mit unseren Verhaltenshinweisen erinnern. Die kommende Wettersituation trifft uns unter Umständen härter als die vergangene Sturmfront. Sollte es zu einer größeren Einsatzlage kommen, informieren wir Live aus dem Lageraum der Feuerwehr Neuss in den sozialen Medien und via Presse über die aktuelle Situation.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell