Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Ende der Sommerferien - Zoll kontrolliert Rückreiseverkehr

15 Tage lang haben Kontrolleinheiten unter der Leitung des Hauptzollamts Ulm im Rahmen einer geplanten Schwerpunktaktion den Ferien-Rückreiseverkehr im Umfeld des Transitroutenkreuzes der Autobahnen 7 und 8 bei Ulm unter die Lupe genommen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden etwa 280 Fahrzeuge kontrolliert, wobei bei fast jedem zweiten Fahrzeug ein Verstoß festgestellt wurde. Rund jeder Zehnte hat einen Gegenstand dabei, welcher nach dem Waffengesetz verboten ist. Zu den geschmuggelten Waren gehören unter anderem ca. 15.500 Zigaretten, 239 Exemplare Goldschmuck und 26 verbotene Gegenstände; darunter ein Stockdegen, Schlagringe, Pfeffersprays und ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker. Zudem wurden Kleinmengen an Betäubungsmitteln entdeckt und mehrere Gläser Potenzhonig beschlagnahmt, da dieser in Deutschland unter das Arzneimittelgesetz fällt. Die Zöllner leiteten 71 Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ein und erhoben die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von 65.000 Euro vor Ort nach. Insgesamt belaufen sich die festgesetzten Beträge der 15 Tage auf knapp 90.000 Euro.

