HZA-SW: Klar erkennbar - Zöllnerinnen und Zöllner ab 2021 mit blauer Dienstkleidung an den Zollämtern

Zum Jahreswechsel treten beim Zoll nicht nur wichtige gesetzliche Änderungen (wie z.B. die Umsatzsteuererhöhung*) in Kraft. Auch optisch verändert sich der Zoll in Unter- und Oberfranken. Anstelle der Alltagskleidung tragen die Bediensteten der Zollämter Aschaffenburg, Dettelbach-Mainfrankenpark, Schweinfurt-Londonstraße, Bamberg, Bayreuth und Coburg ab Januar 2021 die blaue Dienstkleidung des Zolls.

"Wir sind jetzt für Sie als ZOLL besser erkennbar", so Tanja Manger, Pressesprecherin des Hauptzollamts Schweinfurt. "Wir machen uns als Ansprechpartner der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger ein Stück sichtbarer." Der Zoll werde so moderner und mit seiner ganzen Aufgabenvielfalt wahrgenommen, hofft Manger. Auch eine deeskalierende Wirkung könne die Uniform in manchen Fällen entfalten.

Seit 2018 stattet der deutsche Zoll seine 13.500 Dienstkleidungsträger mit neuem Outfit aus. Der Zoll reiht sich in die Farbgestaltung vieler anderer deutscher und europäischer Sicherheitsbehörden ein. Die Zollbediensteten tragen mehrfach den Schriftzug ZOLL auf den Kleidungsstücken und können visuell gut als Zöllnerinnen und Zöllner wahrgenommen werden.

Gerade während der Coronapandemie kommt der Arbeit der Zollämter und der Sicherstellung des internationalen Warenverkehrs eine hohe und systemrelevante Bedeutung zu. Oftmals bewältigen die Zollbediensteten einen wichtigen Spagat, indem sie Abfertigungen schnell und verlässlich ermöglichen, gleichzeitig aber auch gesetzliche Einschränkungen und Verbote zum Schutz der Wirtschaft und Verbraucher im Blick behalten und prüfen. Von Alltagsgütern über Lebensmittel bis hin zu Schutzausrüstungen oder Industriegüter: Die Bandbreite der Abfertigungen erstreckt sich über Waren aller Art.

An den Zollämtern hat das Hauptzollamt Schweinfurt für seine Kunden, Zollbeteiligten und seine Bediensteten umfangreiche Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie (z.B. Desinfektionseinrichtungen, Einbahnregelungen, Außenabfertigungen u.v.m.) getroffen. Der Zoll in Unter- und Oberfranken ist weiterhin für Sie da!

