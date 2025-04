Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zoll stellt sich vor: Spannende Eindrücke beim Info-Tag in Regensburg

Am 26. April 2025 lud das Hauptzollamt Regensburg erneut zum Zoll-Info-Tag ein. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung, um Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Bundesbehörde zu gewinnen.

Der Zoll ist eine tragende Säule für das Gemeinwohl: Als größte Einnahmeverwaltung des Bundes sichert er Staatseinnahmen, stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland, stabilisiert die Sozialsysteme und sorgt für Sicherheit sowie fairen Wettbewerb. Neben der Erhebung von Zöllen und Steuern gehören auch Verbraucherschutz, die Überwachung des internationalen Warenverkehrs und die Bekämpfung von Schwarzarbeit sowie organisierter Kriminalität zum breiten Aufgabenspektrum.

Beim Zoll-Info-Tag präsentierten die Regensburger Zöllnerinnen und Zöllner ihre Arbeit in all ihren Facetten: An Info-Ständen, bei Vorträgen rund um Ausbildung und Studium sowie bei praktischen Vorführungen konnten sich die Gäste ein Bild vom spannenden Berufsalltag machen. Besonders großes Interesse fanden die Präsentation der vollmobilen Röntgenanlage und die beliebte Hundeshow.

Mit insgesamt vier speziell ausgebildeten Zollhunden zeigten die Einsatzkräfte, wie das Training, die Spürarbeit und reale Kontrollen ablaufen. Einige Freiwillige durften sich sogar selbst "erschnüffeln" lassen und waren beeindruckt von der Präzision der tierischen Kollegen.

Ein echter Publikumsmagnet war auch die neue vollmobile Röntgenanlage. Die Besucherinnen und Besucher erfuhren aus erster Hand, wie komplette LKWs an wechselnden Standorten in Süddeutschland durchleuchtet werden und wie die Zöllnerinnen und Zöllner Schmugglern mit moderner Technik auf die Spur kommen. Beispielbilder aus echten Einsätzen veranschaulichten eindrucksvoll die Effizienz der neuen Technik.

Leitender Regierungsdirektor René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg, freute sich über das rege Interesse und hieß auch die zweite Bürgermeisterin der Stadt Regensburg, Dr. Astrid Freudenstein, herzlich willkommen. Sie zeigte sich beeindruckt: "Der Zoll arbeitet oft im Verborgenen - umso wichtiger ist es, bei einem Info-Tag zu zeigen, wie vielseitig dessen Beitrag für die Gesellschaft ist."

Ein weiteres Highlight: Die Ausstellung einer Vielzahl an Exponaten. Von markenrechtlichen Fälschungen bis hin zu artenschutzrechtlich streng geschützten Tieren und Pflanzen - unter anderem ein ausgestopfter Puma, ein Teppich aus Zebraleder, ein großer Walknochen und Schnitzereien aus Elfenbein - konnten die Gäste eindrucksvoll nachvollziehen, welche wichtigen Schutzaufgaben der Zoll übernimmt.

Der Zoll-Info-Tag 2025 bewies einmal mehr: Der Zoll ist modern, vielseitig - und unverzichtbar für unsere Gesellschaft.

