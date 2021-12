Hauptzollamt München

HZA-M: Münchner Zollhundeteams werden ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Ein weiteres Mal in diesem Jahr vergab der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V. Auszeichnungen für erfolgreichen Einsatz an zwei Zollhundeteams des Hauptzollamts München.

Für das Aufspüren von Rauschgift in mehreren Fällen wurden dieses Mal die Zollhündin "Litschy vom Sulzachgrund" mit ihrer Hundeführerin Zollhauptsekretärin Cornelia M. und der Zollhund "Elex von Büren" mit seinem Hundeführer Zollhauptsekretär Maxim Z. ausgezeichnet. Der Sachgebietsleiter der Kontrolleinheiten am Münchner Flughafen, Herr Oberregierungsrat Manfred Hofmann gratulierte der Hundeführerin und dem Hundeführer zu dieser tollen Leistung und überreichte beiden Teams jeweils eine Urkunde und eine Plakette.

"Nur die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Mensch und Tier führt zu solch effektiven Ergebnissen", so Herr Oberregierungsrat Hofmann.

Zusatzinformation:

Mit jeweils knapp einem halben Jahr wurden Litschy und Elex Ende 2019 und Anfang 2020 angekauft und in die Hände ihrer Hundeführer übergeben. Nach zwei Jahren Ausbildung, die die Hunde mit ihrem Frauchen und Herrchen im Team zusammen absolvieren mussten, begann ihr Einsatz am Münchner Flughafen. Auch in der bislang kurzen Zeit im aktiven Dienst bewiesen Litschy und Elex, dass sie eine gute Nase haben.

Original-Content von: Hauptzollamt München, übermittelt durch news aktuell