Hauptzollamt München

HZA-M: Rund 50.000 Euro, versteckt in Schokoladepackungen, am Münchner Airport sichergestellt

Bild-Infos

Download

München (ots)

Rund 50.000 Euro haben Zollbeamte, versteckt in Schokoladepackungen, im Reisegepäck einer 54-jährigen Geschäftsfrau entdeckt.

Bei der Röntgenkontrolle des Reisegepäcks eines Fluges aus Barcelona kommend, haben Zöllner ein auffälliges Röntgenbild festgestellt. Beim Öffnen des Koffers kamen mehrere Schokoladenpackungen zum Vorschein, die einen Unterschied bei der Festigkeit aufwiesen. Nachdem die Schokoladepackungen geöffnet wurden, kamen rund 50.000 Euro zum Vorschein.

"Die Geschäftsfrau machte keine nachvollziehbaren Angaben, warum Sie das Geld versteckt habe", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und das komplette Geld sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt München.

Schulabschluss in der Tasche? Und jetzt?! Eine Ausbildung beim ZOLL! Zigarettenschmuggel bekämpfen, für Artenschutz einstehen, Steuergerechtigkeit sicherstellen - wer hier und bei vielem mehr mithelfen will, kann sich beim Hauptzollamt München noch bis zum 15. September 2022 bewerben. Sende dafür deine Bewerbung an das Hauptzollamt München, Sophienst. 6, 80333 München. Weitere Informationen unter www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt München, übermittelt durch news aktuell