Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Geduld zahlt sich doch aus

Lörrach (ots)

Beamte einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach kontrollierten Anfang Oktober auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Weil am Rhein den Fahrer eines türkischen LKWs. Die Überprüfung der vorgelegten Papiere ergab, dass die Firma, für welche der Fahrer tätig war, insgesamt 49-mal zur Vollstreckung ausgeschrieben war und zwar zur Nacherhebung der LKW-Maut. Nach etlichen Telefonaten konnte ein ortsansässiger Großhändler, für den die geladene Ware -es handelte sich um 17.000 Pizzakartons- bestimmt war, ermittelt werden. Die Vollstreckungsschuld in Höhe von rund 5.400,- EUR wurde aufgrund der Hilfsbereitschaft des Großhändlers noch vor Ort entrichtet und der Fahrer konnte seine Reise fortsetzen.

