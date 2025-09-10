Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft auf Düsseldorfer Messegelände/Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüft Beschäftigungsverhältnisse

Düsseldorf (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf prüfte am 02. und 03.09.2025 insgesamt 149 Beschäftigte der Reinigungs- und der Sicherheitsbranche, sowie der Innen- und Außengastronomie auf dem Düsseldorfer Messegelände während des laufenden Messebetriebs. Die Zöllnerinnen und Zöllner wurden durch zwei Kollegen des Ausländeramts der Stadt Düsseldorf unterstützt.

15 Arbeitnehmer führten keine Ausweispapiere mit, so dass deren Identitäten erst durch umfangreiche Maßnahmen geklärt werden konnten. Gegen diese Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Mitführungspflicht von Ausweispapieren eingeleitet.

In zwei Fällen besteht der Verdacht auf einen möglichen Leistungsmissbrauch, in zwei weiteren Fällen auf mögliche Scheinselbständigkeit.

An die Prüfung der Verdachtsfälle schließen sich umfangreiche Nachermittlungen an, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

