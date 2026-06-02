Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Zeitweise Schließung des Zollamts Wiesbaden am 10.06.2026

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Darmstadt (ots)

Nächste Woche Mittwoch, den 10. Juni 2026 ist das Zollamt Wiesbaden, Rheingaustraße 190/196, 65203 Wiesbaden wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Darmstadt, Bensheim oder Hanau vorgenommen werden.

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