HZA-DA: Zeitweise Schließung des Zollamts Wiesbaden am 10.06.2026
Darmstadt (ots)
Nächste Woche Mittwoch, den 10. Juni 2026 ist das Zollamt Wiesbaden, Rheingaustraße 190/196, 65203 Wiesbaden wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.
In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Darmstadt, Bensheim oder Hanau vorgenommen werden.
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