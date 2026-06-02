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Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Zeitweise Schließung des Zollamts Wiesbaden am 10.06.2026

HZA-DA: Zeitweise Schließung des Zollamts Wiesbaden am 10.06.2026
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Darmstadt (ots)

Nächste Woche Mittwoch, den 10. Juni 2026 ist das Zollamt Wiesbaden, Rheingaustraße 190/196, 65203 Wiesbaden wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Darmstadt, Bensheim oder Hanau vorgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Darmstadt
Pressestelle
Telefon: 06151/9180-1006
E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell

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