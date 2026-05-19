Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Das Hauptzollamt Darmstadt präsentiert die Jahresbilanz 2025 für Südhessen - Über drei Milliarden Euro an Steuereinnahmen

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Darmstadt (ots)

Das Hauptzollamt Darmstadt ist in Südhessen für die Erhebung von Steuern und Abgaben, die Bekämpfung von Schwarzarbeit sowie die Überwachung des Warenverkehrs zuständig. Über 700 Beschäftigte nehmen diese Aufgaben an den Standorten Bensheim, Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau, Offenbach am Main und Wiesbaden wahr.

Die Schwerpunkte der Bilanz für das Jahr 2025 im Detail:

Steuereinnahmen:

Das Hauptzollamt Darmstadt hat im letzten Jahr rund drei Milliarden Euro an Steuern und Abgaben erhoben.

Von den Einnahmen entfallen 51,8 Millionen Euro auf Zölle, die der EU zufließen. Die restlichen Einnahmen fließen dem Bundeshaushalt zu. Spitzenreiter sind hierbei die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer mit rund 1,66 Milliarden Euro. Daran schließen sich die Verbrauchsteuereinnahmen in Höhe von fast 715 Millionen Euro an - dominiert von der Stromsteuer, mit fast 371 Millionen Euro. Dem folgen Einnahmen aus der Energiesteuer mit fast 176 Millionen Euro und der Alkoholsteuer mit mehr als 94 Millionen Euro. Auch die erhobenen Verkehrssteuern trugen zum Gesamtergebnis bei. Dabei entfielen etwa 327 Millionen Euro auf die Luftverkehrsteuer und fast 294 Millionen Euro auf Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit:

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Darmstadt wurden im letzten Jahr

- 4.268 Arbeitgeber geprüft,

- 2.898 Strafverfahren eingeleitet,

- 2.871 Strafverfahren abgeschlossen,

- und Schadenssummen von mehr als 13 Millionen Euro ermittelt.

Die Prüfungen wurden bei Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen durchgeführt. Darunter auch gezielte Schwerpunktprüfungen im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Baubranche oder im Speditions-, Transport und Logistikgewerbe. Dadurch konnte der Zoll zur gerechten und korrekten Abführung der Abgaben und damit zur Sicherung des Sozialstaates beitragen.

Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Darmstadt mit Sitz in Frankfurt am Main überwacht den Waren- und Personenverkehr des Bezirks. Im letzten Jahr wurden bei Kontrollen etwa 557 Kilogramm Rauschgift festgestellt und aus dem Verkehr gezogen. Darunter rund 478 Kilogramm Marihuana, etwa 48 Kilogramm Kokain, mehr als 28 Kilogramm Haschisch und mehr als 2 Kilogramm Heroin. Zudem wurden über 159.000 Stück Metamphetamine (Crystal) aus dem Verkehr gezogen.

Daneben wurde durch die Kontrolleinheit Verkehrswege fast 930.000 Stück geschmuggelte Zigaretten sichergestellt.

Steueraufsichtsmaßnahmen und Geschäftsprüfungen:

Einen nicht unerheblichen Beitrag zur gerechten Steuererhebung hat der Prüfungsdienst des Hauptzollamts Darmstadt geleistet. Dieser stellt sicher, dass die Zoll- und Verbrauchsteuervorschriften sowie die gesetzlichen Vorgaben bestimmter Verkehrssteuerarten (wie beispielsweise die der Luftverkehrsteuer) eingehalten werden. Im letzten Jahr wurden 287 Prüfungen und 2.161 Steueraufsichtsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wurden 11,54 Millionen Euro an Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern nacherhoben.

Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie:

Im Bereich der Marken- und Produktpiraterie wurden im letzten Jahr 1.866 Gegenstände sichergestellt. Im Rahmen der Produktsicherheit erfolgten im letzten Jahr 156 Aufgriffe, bei denen insgesamt 4.158 Gegenstände aufgegriffen wurden. Die aus dem Ausland eingeführten Produkte verstoßen gegen rechtliche Vorgaben oder erfüllten sie gar nicht. Die Produkte werden daher aus dem Verkehr gezogen.

Ausbildung und Studium beim Hauptzollamt Darmstadt:

Um die zahlreichen und spannenden Aufgabengebiete des Zolls abzudecken, sind bundesweit über 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz. 2025 stellte das Hauptzollamt Darmstadt 64 Nachwuchskräfte für die zweijährige Zollausbildung (Laufbahn des mittleren Dienstes) und das dreijährige duale Studium (Laufbahn des gehobenen Dienstes) ein.

Das Hauptzollamt Darmstadt sucht auch weiterhin nach Verstärkung! Für eine Ausbildung oder für das duale Studium zum 01. September 2027 können sich Interessierte bis zum 15. Oktober 2026 bewerben.

Informationen rund um das Bewerbungsverfahren sind unter www.zoll-karriere.de hinterlegt. Bewerbungen senden Sie bitte online über dasselbe Portal.

Fragen rund um die Ausbildung und das duale Studium beim Hauptzollamt Darmstadt beantwortet die Ausbildungsleitung telefonisch unter der Rufnummer 06151/9180-1108, per E-Mail an bewerbungsanfragen.hza-da@zoll.bund.de oder auf der Infotainmentveranstaltung "Wir sind der Zoll" am Samstag, den 22. August 2026 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Roßmarkt in Frankfurt am Main.

Daneben informiert das Hauptzollamt Darmstadt während der hessischen Schulferien Interessierte im Rahmen von Berufsorientierungs- und Schnupperkursen. In den Herbstferien sind noch Plätze für den Berufsorientierungskurs vom 5. - 6. Oktober am Standort Darmstadt sowie für den Schnupperkurs vom 7. - 9. Oktober am Standort Wiesbaden frei. Anmeldungen richten Sie bitte an presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de.

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