Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Berufseinstieg beim Hauptzollamt Oldenburg. Jetzt Karriere beim Zoll starten!

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oldenburg (ots)

Rund 2.600 junge Menschen beginnen am 1. August ihre Ausbildung für den mittleren bzw. ihr Studium für den gehobenen Dienst beim Zoll, 70 davon beim Hauptzollamt Oldenburg. Weitere Studierende starten beim Zoll zum 1. Oktober mit dem Studium der Verwaltungsinformatik.

"Vor Ihnen liegt eine fordernde, aber chancenreiche Zeit. Nutzen Sie unser vielfältiges Aufgabenspektrum, um Ihre persönlichen Stärken zu erkennen und zu kultivieren: Wir werden Sie an all unsere Tätigkeiten heranführen," erklärt Regierungsdirektorin Astrid Gessler, Leiterin des Hauptzollamts Oldenburg, im Rahmen ihrer begrüßenden Worte.

Die Nachwuchskräfte absolvieren eine zweijährige duale Ausbildung (mittlerer Dienst) bzw. ein dreijähriges duales Studium der Fachrichtung Zoll oder Verwaltungsinformatik (gehobener Dienst). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf.

Die fachtheoretischen Teile der Ausbildung werden an den zolleigenen Bildungsstandorten in Plessow, Sigmaringen, Leipzig, Rostock, Münster oder in Erfurt absolviert, Studierende begeben sich nach Münster zur Hochschule des Bundes Fachbereich Finanzen. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Abteilungen des Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern sowie Zollfahndungsämtern.

Nach Abschluss der Ausbildung bzw. des Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Die Verwaltungsinformatiker*innen unterstützen dauerhaft die digitale Transformation der Zollverwaltung, betreuen dabei IT-Projekte oder werden in der IT-Forensik eingesetzt.

Der Zoll übernimmt nach bestandener Laufbahnprüfung grundsätzlich alle seine Nachwuchskräfte.

Mit der Einstellung beim Zoll erhalten die Auszubildenden und Studierenden nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung und ein hochwertiges und anerkanntes Studium, sie erwartet auch ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld und ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft mit vielfältigen Aufgabenfeldern in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. August 2023 (Zoll) bzw. 1. Oktober 2023 (Verwaltungsinformatik) können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2022 beim Hauptzollamt Oldenburg bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell