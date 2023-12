Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Diverse Betäubungsmittelfunde in Reisebussen // Sondereinsätze des Hamburger Zolls vor Weihnachten erfolgreich

Hamburg (ots)

"In den vergangenen zwei Tagen haben Kontrollbeamtinnen und - beamte des Hauptzollamts Hamburg insgesamt elf Reisebusse am ZOB Hamburg kontrolliert", so der Pressesprecher Oliver Bachmann. "Insgesamt wurden 417 Personen und 299 Gepäckstücke kontrolliert."

Die Bilanz der Einsätze:

6 eingeleitete Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

- 14,2 Gramm Haschisch - 18,5 Gramm Marihuana - 65 Stück Ecstasy Tabletten - 2 Stück Würfelzucker (mit Amphetamin getränkt)

1 Anzeige wegen unerlaubter Einfuhr von unversteuertem Tabak

- 2860 Heets

"Hier zeigt sich, dass der Einsatz von Zollhunden unverzichtbar ist", führt Bachmann aus. "Waren doch diverse Betäubungsmittelpäckchen extra in Trinkgefäßen versteckt. Die weiteren Ermittlungen dauern an."

