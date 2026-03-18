Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Gemeinsame Pressemitteilung von BALM, Polizei und ZOLL - 300.000 Stück unversteuerte Zigaretten in Northeim entdeckt

Fast 65.000 Euro Tabaksteuer auf Hehlerware nacherhoben

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Braunschweig (ots)

Bei einer gemeinsamen Standkontrolle auf dem Autohof in Northeim vergangenen Donnerstag, den 12.03.2026, wurden bei der Kontrolle eines Transporters 300.000 Stück unversteuerte Zigaretten im Laderaum festgestellt. Kontrolliert wurde an diesem Vormittag der gewerbliche Güter- und Personenverkehr auf der Bundesautobahn 7 durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) - Außenstelle Hannover, der Polizeiinspektion Northeim und dem Hauptzollamt Braunschweig.

Das BALM zog den Transporter mit deutschem Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr. Bei der Befragung des rumänischen Fahrers durch die Polizei konnte dieser nicht mitteilen, was sich in den 30 Kartons im einsehbaren Laderaum des Fahrzeugs befinde, da er lediglich den Transport von Frankfurt nach Hannover gegen 500 Euro Entlohnung durchführe und den Inhalt nicht kenne. Er bot jedoch an, die Kartons zu öffnen.

In den Kartons befanden sich 1.500 Stück sogenannte Zigarettenstangen mit insgesamt 300.000 Stück Zigaretten. Die Zigarettenverpackungen wiesen jedoch nicht die erforderlichen deutschen Steuerzeichen auf (umgangssprachlich Steuerbanderole genannt), welche den Nachweis für die ordnungsgemäße Versteuerung nach dem Tabaksteuergesetz darstellen.

Gegen den Fahrer wurde noch vor Ort durch den ZOLL ein Steuerstrafverfahren wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei eingeleitet. Außerdem wurde ein Tabaksteuerbescheid in Höhe von über 64.800 Euro erstellt und die Zigaretten als Beweismittel sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden vom ZOLL geführt. Dem Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Die Feststellung liegt beim Gericht.

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