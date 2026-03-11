Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: ZOLL deckt illegale Tankstelle in Bovenden auf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Braunschweig (ots)

Vor etwa drei Wochen durchsuchte die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) Göttingen des Hauptzollamts (HZA) Braunschweig im Flecken Bovenden bei Göttingen ein Wohnhaus und stellte dort eine illegale Tankstelle fest.

Zuvor ging beim ZOLL ein anonymer Hinweis ein, dass sich im Keller des Hauses eine selbst hergestellte illegale Betankungseinrichtung befinden soll. Illegal deshalb, da Heizöl (gekennzeichnetes Gasöl) als Kraftstoff für Fahrzeuge bereitgehalten und verwendet worden sei.

Heizöl unterliegt nach dem Energiesteuergesetz einem günstigeren Steuersatz, wird zur Unterscheidung mit einem besonderen Farbstoff gekennzeichnet und darf nicht als Kraftstoff genutzt werden. Andernfalls handelt es sich um Steuerhinterziehung, die auch "Heizölverdieselung" genannt wird.

Bei der Durchsuchung stellten die Zöllnerinnen und Zöllner vier Tanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 3.200 Litern fest, die noch zur Hälfte mit Heizöl gefüllt waren. Eine Ölheizung war jedoch nicht an die Tanks angeschlossen.

Die Proben der Tankinhalte der zum Haushalt gehörende Fahrzeuge bestätigte, dass diese kein Diesel, sondern das gekennzeichnete Gasöl enthielten.

Noch vor Ort leitete der ZOLL Steuerstrafverfahren ein, in welchen nun ermittelt wird, wie viel Heizöl in der Vergangenheit bezogen wurde und ob möglicherweise auch eine Abgabe an Dritte erfolgt ist. Der Steuerschaden, der bereits während der Durchsuchung festgestellt werden konnte beläuft sich bereits auf über 1.600 Euro.

Die Ermittlungen werden von der Strafsachen- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Braunschweig geführt und dauern an. Den Beschuldigten drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.

Original-Content von: Hauptzollamt Braunschweig, übermittelt durch news aktuell