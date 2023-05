Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll zieht Marihuana in Bad Sassendorf aus dem Verkehr/Nicht nur Wäsche in Reisekoffer

Bielefeld (ots)

Gut ein Kilogramm Marihuana entdeckten Zöllner des Hauptzollamtes Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte, in der Nacht des 27.04.2023 bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Bundesautobahn 44 auf dem Parkplatz Lohner Klei.

Obwohl die aus den Niederlanden kommende und sich auf dem Weg nach Polen befindende 46-jährige Fahrzeugführerin und ihr ebenfalls 46-jähriger Lebensgefährte die Frage nach mitgeführten Drogen, Waffen oder Bargeld verneinten, entschlossen sich die Zöllner dennoch, den PKW näher zu untersuchen. Im Kofferraum roch es auffällig nach Marihuana und die beiden Reisenden wurden aufgefordert, einen sich dort befindenden Reisekoffer zu öffnen. In diesem Koffer kamen dann auch, in zwei Hosen eingewickelt, vier Plastikbeutel mit insgesamt gut 1.150 Gramm Marihuana zum Vorschein Die Drogen wurden sichergestellt. Die Frau und der Mann wurden vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei in Soest überführt. Beide befinden sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg.

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell