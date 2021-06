Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zöllner stoppen Schmugglerduo/Knapp ein Kilo Amphetamin aus dem Verkehr gezogen

Am 13.06.2021 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte, einen PKW mit niederländischem Kennzeichen, den sie aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 2, Fahrtrichtung Hannover, für eine zollrechtliche Kontrolle auf ein Betriebsgelände nahe der Ausfahrt Rheda-Wiedenbrück lotsten. Die Kommunikation mit dem polnischen Fahrzeugführer und seiner ebenfalls aus Polen stammenden Beifahrerin gestaltete sich aufgrund der Sprachbarriere schwierig und wurde deshalb auf Englisch geführt. Die beiden erklärten gegenüber den Beamten, dass sie aus den Niederlanden kämen und Freunde in Deutschland besuchen wollten. Der genaue Ort des Treffens konnte jedoch nicht ermittelt werden. Die Frage nach verbotenen Gegenständen wie Betäubungsmitteln oder Waffen verneinten die beiden ebenso wie die Frage nach mitgeführtem Bargeld von 10.000 Euro oder mehr. Bei der nachfolgenden Kontrolle der Reisenden und des Fahrzeugs stellte sich diese Aussage jedoch schnell als falsch heraus. Versteckt hinter der linken Verkleidung des Beifahrerfußraums entdeckten die Zöllner ein Päckchen, dessen hartgepresster, pulvriger und weißer Inhalt auf ein Betaübungsmittel schließen ließ. Ein vor Ort durchgeführter Wischtest bestätigte diese Vermutung und reagierte eindeutig auf Amphetamin (ca. 600 Gramm). Auch die weitere Kontrolle des Fahrzeugs war ergebnisreich, da hinter der rechtsseitigen Verkleidung des Beifahrerfußraums ebenfalls ein Päckchen festgestellt werden konnte. Dieses beinhaltete knapp 300 Gramm Amphetamin. Damit aber noch nicht genug, in der Handtasche der Beifahrerin kamen noch einmal gut 7 Gramm derselben Substanz zum Vorschein. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und mittels Übersetzungshilfe in ihrer Muttersprache belehrt. Die routinemäßige körperliche Durchsuchung vor Ingewahrsamnahme durch die Polizei hielt noch eine Überraschung bereit - ein weiteres Tütchen mit ca. 22 Gramm des Pulvers hatte der Fahrzeugführer in seiner Unterhose versteckt. Insgesamt konnten gut 900 Gramm Amphetamin fest- und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

