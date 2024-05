Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Identität einer verstorbenen Frau weiter ungeklärt

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 01.Mai 2024, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass unterhalb der Saarbahn-Brücke in Saarbrücken-Malstatt eine Frau im Gleisbett liegen würde. Die schwerverletzte Frau verstarb später im Krankenhaus.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Identität der Frau bislang nicht geklärt werden. Derzeit liegen keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Zeugen des Vorfalles sind nicht bekannt. Die Person führte keine persönlichen Gegenstände mit sich.

Beschreibung der Frau:

- ca. 40 - 55 Jahre - Phänotyp: europäisch - 164 cm groß - 60 kg schwer - ca. 30 cm lange, dunkelbraune Haare - grau/blaue Augen - helle Haut - starke Fäulnis im Bereich der oberen Schneidezähne - auffälliger Muttermal unterhalb des Bauchnabels (5 Uhr-Stellung)

Bekleidung:

- drei Stoffhosen übereinander (blau, grau, schwarz von innen nach außen) - schwarze Stoffsneaker - schwarze Socken - dunkelgraues T-Shirt - hüftlange Jacke (Leopardenmuster)

Hinweise zur Identität der weiblichen Person bitte an das Dezernat LPP 213 - Straftaten gegen das Leben unter der Rufnummer 0681/962-2157 und außerhalb der Regeldienstzeiten an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133. Hinweise können auch über die Onlinewache (www.onlinewache.saarland.de) an die Polizei gerichtet werden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell