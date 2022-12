Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Festnahme eines flüchtigen Drogendealers

Zielfahnder und SEK gemeinsam erfolgreich

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Donnerstag (15.12.2022) nahmen Kräfte der Zielfahndung des Landespolizeipräsidiums in Zusammenarbeit mit dem Spezialeinsatzkommando (SEK) einen seit mehreren Monaten flüchtigen Straftäter in einem Wohnanwesen in Saarbrücken fest. Im September 2022 verurteilte das Landgericht in Saarbrücken den 31-Jährigen wegen Handel mit Rauschgift unter Mitführen von Schusswaffen zu einer mehrjährigen Haftstrafe.

Weil sich der Mann durch Flucht seiner Festnahme bislang entzogen hatte übernahm die Zielfahndung des Landespolizeipräsidiums Anfang November 2022 die intensiven Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Flüchtigen. Unterstützt von Freunden und seiner Familie hielt dieser sich an verschiedenen Orten verborgen. Da der 31-Jährige in der Vergangenheit bereits Waffen besessen hatte, unterstützten Kräfte des SEK den Einsatz, bei dem sich der Gesuchte widerstandslos festnehmen ließ.

Dabei fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Drogen in der Wohnung, weshalb dem Festgenommenen jetzt ein weiteres Strafverfahren droht. Nach der Festnahme wurde der Mann in die JVA Saarbrücken verbracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell