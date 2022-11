Saarbrücken (ots) - Heute (26.11.2022) am frühen Morgen erhielt das Landespolizeipräsidium Mitteilung über einen schwerverletzten Mann in einem Mehrparteienanwesen in Saarbrücken-Malstatt. Ein 22-jähriger Mann soll in einer Wohnung einen 21-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei konnte den Mann am Tatort festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden deutschen Männer befreundet und ...

