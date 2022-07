Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei verzeichnet drei weitere Drogenopfer in 2022

Saarbrücken (ots)

Eine 40 Jahre alt gewordene Frau aus Merchweiler verstarb bereits am 20. Februar 2022 in der Wohnung einer Freundin in Bexbach. Todesursächlich war nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Obduktion und toxikologischem Gutachten eine Amphetaminintoxikation. Sie ist das 18. Drogenopfer 2022.

Zudem verstarb am 31. Januar 2022 eine 32 Jahre alte Frau aus Völklingen in der Wohnung ihres Freundes in Saarbrücken. Todesursächlich war nach Obduktion und toxikologischem Gutachten eine Drogenintoxikation. Sie ist das 19. Drogenopfer 2022.

Ein 57-jähriger Mann aus Saarbrücken verstarb am 5. Januar 2022 in seiner Wohnung. Obduktion und toxikologisches Gutachten ergaben auch hier eine Drogenintoxikation als Todesursache. Er ist das 20. Drogenopfer 2022.

