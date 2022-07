Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchter Geldautomatensprengung in Losheim

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Losheim (ots)

Heute (15. Juli 2022), gegen 02:30 Uhr, kam es zur Sprengung mehrerer Geldausgabeautomaten im Globus-Markt in der Haagstraße 60 in 66679 Losheim am See. Die Täter sind flüchtig. Das Landespolizeipräsidium sucht nun nach möglichen Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen lauten Knall im Bereich des Globus-Marktes in Losheim am See. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Globus-Markt verschafft und anschließend versucht hatten, mehrere Geldautomaten zu sprengen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, sich Zugriff auf die darin enthaltenen Banknoten zu verschaffen.

Derzeit ist von einer Schadenshöhe in einem hohen sechsstelligen Bereich auszugehen.

Das Dezernat für Eigentumskriminalität sucht jetzt nach Zeugen, die in den frühen Morgenstunden, zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben. Außerdem sind die Ermittler an möglichen Videoüberwachungsaufnahmen umliegender Firmen interessiert. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell