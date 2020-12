FW Witten: Brand im Industriebetrieb

Feuerwehr Witten

In den frühen Morgenstunden des 12.12.20 ist es im Gewerbegebiet Wullener Feld zu einem Brand in einer Schreinerei gekommen. Die Feuerwehr Witten wurde gegen 02:00 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Vor Ort konnte dann ein Brand in einem Spänebunker lokalisiert werden. Von dort aus breitete sich das Feuer auf Teile der Schreinerei aus. Aktuell befinden sich 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Witten im Einsatz, diese haben vier C-Rohre und ein Wenderohr über eine Drehleiter eingesetzt. Der Einsatz gestaltet sich als sehr Personal- und Materialintensiv, ein Ende der Einsatzmaßnahmen ist aktuell noch nicht abzusehen. Wir informieren weiter.

