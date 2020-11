Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Betriebsunfall

AhlenAhlen (ots)

Gegen 10 Uhr ist im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld ein Arbeiter in eine Maschine eingezogen worden und wurde mit Kopf und Brustkorb in der Maschine eingeklemmt. Die Feuerwehreinsatzkräfte, unterstützt von Mitarbeitern der Firma, demontierten Teile der Maschine und konnten schließlich per Handbedienung ein schweres Maschinenteil vom Körper weg bewegen und den Mitarbeiter befreien. Während der Aufwändigen Rettungsaktion wurde der Verletzte vom Rettungsdienst mit Medikamenten versorgt und betreut. Neben dem Notarzt, einem RTW und der Feuerwehr Ahlen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Patient wurde dem Schockraum in Ahlener Krankenhaus zugeführt. Im Einsatz waren ca. 20 Einsatzkräfte. Der Einsatz war gegen 11:20 Uhr beendet.

