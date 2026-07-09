Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (208/2026) Aufmerksamer Betriebsleiter alarmiert Polizei - Zwei mutmaßliche Diebe auf Mülldeponie vorläufig festgenommen

Göttingen (ots)

Hattorf am Harz, Mitteldorfstraße

Donnerstag, 9. Juli 2026, gegen 02.50 Uhr

HATTORF AM HARZ (ab) - Dank des schnellen Handelns des Betriebsleiters einer Entsorgungsanlage in Hattorf am Harz hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag (09.07.26) zwei mutmaßliche Diebe unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen.

Gegen 02.50 Uhr erhielt der Betriebsleiter Hinweise auf unberechtigte Personen auf dem vollständig umzäunten Gelände der Entsorgungsanlage in der Mitteldorfstraße. Daraufhin verständigte er umgehend über den Notruf die Polizei.

Mehrere Funkstreifenwagen aus Herzberg und Osterode fuhren die Entsorgungsanlage aus unterschiedlichen Richtungen an. Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte auf der Zufahrt zur Deponie auf einen Audi. In dem Fahrzeug saßen eine 32 Jahre alte Frau und ein 40 Jahre alter Mann aus dem Altkreis Osterode.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten im Fahrzeuginnenraum und im Kofferraum diversen Elektroschrott. Der Betriebsleiter bestätigte, dass die Gegenstände zuvor aus Containern auf dem Gelände entwendet worden waren.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden daraufhin gegen 03.15 Uhr vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle nach Osterode gebracht. Das Diebesgut konnte vollständig sichergestellt und noch in der Nacht an den Betreiber zurückgegeben werden. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der Maßnahmen sollen sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder entlassen werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden zudem Durchsuchungsmaßnahmen veranlasst. Bei der Durchsuchung der Wohnung und eines Außengeländes des 40-Jährigen fanden die Ermittler zwei Laubbläser. Diese konnten nach bisherigen Erkenntnissen bereits früheren Diebstählen zugeordnet werden.

Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Drogen wurden sichergestellt. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz leitete die Polizei ein gesondertes Ermittlungsverfahren ein.

Wie die Tatverdächtigen auf das verschlossene Betriebsgelände gelangten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der schnelle und präzise Hinweis des Betriebsleiters ermöglichte den Einsatzkräften ein zielgerichtetes Vorgehen und trug entscheidend zum raschen Fahndungserfolg bei.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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