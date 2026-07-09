Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (207/2026) Angriff mit Baseballschläger nach Auseinandersetzung auf dem Waageplatz Anfang Juni - Polizei fahndet mit Bildern nach Tatverdächtigem

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Göttingen (ots)

Göttingen, Waageplatz und Bahnhofsplatz

Montag, 8. Juni 2026, gegen 18.30 bis 18.45 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Göttinger Waageplatz und einem unmittelbar anschließenden Angriff auf dem Bahnhofsvorplatz fahndet die Polizei Göttingen jetzt mit Bildern nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Am frühen Abend des 8. Juni waren auf dem Waageplatz etwa 20 Personen gewaltsam aneinandergeraten. Nach den damaligen Erkenntnissen kamen bei der Auseinandersetzung Schlagwerkzeuge zum Einsatz, außerdem wurden mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Als die mit zahlreichen Kräften anrückende Polizei den Platz erreichte, waren die Beteiligten bereits in verschiedene Richtungen geflüchtet. Im Zuge der anschließenden Fahndungs- und Einsatzmaßnahmen nahm die Polizei vier mutmaßlich Beteiligte vorübergehend in Gewahrsam. Zudem wurden ein Teleskopschlagstock, eine Schreckschusspistole und ein Baseballschläger sichergestellt.

Über das öffentlichkeitswirksame Einsatzgeschehen hatten wir bereits am Folgetag ausführlich in der Pressemitteilung Nr. 163/2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6291277) berichtet.

Der auf dem Waageplatz ausgetragene Konflikt war mit der Flucht der Beteiligten jedoch nicht beendet. Vielmehr verlagerte sich das Geschehen in Richtung Bahnhof und setzte sich dort nur wenige Minuten später fort. Bereits in unserer damaligen Pressemitteilung hatten wir berichtet, dass sich gegen 18.45 Uhr im unmittelbaren Zusammenhang mit der Auseinandersetzung auf dem Waageplatz auf dem Vorplatz des Göttinger Bahnhofs eine weitere gefährliche Körperverletzung ereignet hatte. Nach dem damaligen Ermittlungsstand hatte ein zunächst unbekannter Täter einer ebenfalls noch nicht identifizierten tatbeteiligten Person mehrfach mit einem Baseballschläger unter anderem gegen den Kopf geschlagen.

Die weiteren Ermittlungen haben diesen unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang inzwischen bestätigt. Das damals noch unbekannte Opfer konnte zwischenzeitlich als ein 25 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Northeim identifiziert werden. Der Angreifer ist hingegen weiterhin unbekannt.

Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand wurde der 25-Jährige gegen 18.40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bahnhofsgebäude von einem weiteren Beteiligten festgehalten. In dieser Situation näherte sich der nun gesuchte Mann von hinten, zog einen unter seiner Jacke verborgenen Baseballschläger hervor und schlug damit mehrfach auf das Opfer ein, unter anderem gegen den Kopf.

Der Tatverdächtige trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke beziehungsweise einen Hoodie sowie eine Jogginghose. Nach dem Angriff entfernte er sich in Richtung Berliner Straße. Der mutmaßlich bei der Tat eingesetzte Baseballschläger wurde wenig später in unmittelbarer Nähe aufgefunden und sichergestellt.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Mannes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete das zuständige Amtsgericht deshalb die Veröffentlichung von Bildern des gesuchten Tatverdächtigen an.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität oder zum derzeitigen Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell