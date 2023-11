Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (567/2023) Mehrere Hinweise eingegangen - Eigentümer des sichergestellten "Riese und Müller"-Pedelecs ermittelt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Einen Tag nach Veröffentlichung einer Suchmeldung (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5649565) konnten die Herkunft des gestohlenen "Riese und Müller"-Pedelec und auch der dazugehörige Tatort ermittelt werden. Zu verdanken ist dies mehreren Hinweisen, die am Donnerstag (16.11.23) bei der Polizei telefonisch und auch über die Sozialen Medien eingingen.

Das hochwertige Rad mit einem geschätzten Wert von rund 7.000 Euro wurde demzufolge am Nachmittag des 1. November vor einer Bankfiliale in der Göttinger Planckstraße von Unbekannten entwendet. Der Eigentümer wohnt in Göttingen.

