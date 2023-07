Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (311/2023) Am helllichten Tag an der vielbefahrenen B 3: Kirschenverkaufsstand in Hann. Münden aufgebrochen, Einnahmen gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wilhelmshäuser Straße (Bundesstraße 3) Samstag, 8. Juli 2023, zwischen 18.00 und 18.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Am helllichten Tage haben Unbekannte in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen Kirschenverkaufsstand aufgebrochen und die Tageseinnahmen gestohlen. Die Tat ereignete sich letzten Samstag (08.07.23) in der Zeit zwischen 18.00 und 18.30 Uhr an der vielbefahrenen Wilhelmshäuser Straße (Bundesstraße 3) im Stadtteil Neumünden. Über die genaue Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Zeugen, die am späten Samstagnachmittag verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Verkaufsstandes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell