Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (263/2023) Frau unsittlich berührt und im Freibad Schülerinnen beim Umkleiden beobachtet - Polizei ermittelt gegen alkoholisierten 24-jährigen Northeimer, Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Auf dem Rattwerder

Donnerstag, 8. Juni 2023, gegen 07.45 und 10.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Weil er am Donnerstag (08.06.23) auf dem Rattwerder in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) innerhalb weniger Stunden erst eine Frau unsittlich am Oberkörper berührt und später im Freibad mehrere Schülerinnen beim Umkleiden beobachtet haben soll, hat die Polizei Hann. Münden einen Mann aus Northeim in Gewahrsam genommen und zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der 24-Jährige stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die erste Tat ereignete sich gegen 07.45 Uhr in Höhe des Skateparks. Hier soll sich der Tatverdächtige zusammen mit drei weiteren Männern aufgehalten und u.a. auch Passanten angepöbelt haben. Als eine Frau vorbeiging, habe der 24-Jährige diese kurz verfolgt und sodann nach deren Angaben unvermittelt im Bereich des Oberkörpers berührt. Die Betroffene meldete den Vorfall im Nachgang telefonisch bei der Polizei.

Knapp drei Stunden später fiel der Northeimer erneut unangenehm im Freibad auf, als er über eine Kabinenwand hinweg mehrere Schülerinnen beim Umkleiden beobachtete. Der alarmierte Bademeister und ein Zeuge hielten den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Tatverdächtige wurde für die polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle transportiert.

Die Ermittler der Polizei Hann. Münden schließen nicht aus, dass es weitere Geschädigte geben könnte, die von dem alkoholisierten 24-Jährigen belästigt wurden. Betroffene werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell