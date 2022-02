Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (65/2022) Hoher Sachschaden bei Einbruch in Schnellrestaurant in Hann. Münden - Wertschrank geknackt, Einnahmen gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Göttinger Straße

Montag, 31. Januar 2022, zwischen 01.00 und 04.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind Einbrecher in der Nacht zum Montag (31.01.22) gewaltsam durch einen Nebeneingang in ein Schnellrestaurant an der Göttinger Straße eingedrungen. Die Tat wurde nach derzeitigen Ermittlungen in der Zeit zwischen 01.00 und 04.30 Uhr verübt.

Im Innern des Gebäudes richteten die Täter größere Sachschäden an. Deren genaues Ausmaß ist offen. Aus einem geknackten Wertschrank stahlen die Eindringlinge eine zurzeit noch nicht feststehende Summe Bargeld.

Die Polizei Hann. Münden bittet Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Schnellrestaurants beobachtet haben, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell