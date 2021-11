Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (434/2021) Unfall mit gestohlenem LKW auf der A 7 bei Hann. Münden - 23 Jahre alter Fahrer alkoholisiert

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover

Dienstag, 23. November 2021, gegen 21.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Mit einem mutmaßlich am Nachmittag in Baden-Württemberg gestohlenen LKW hat ein 23 Jahre alter Mann am Dienstagabend (23.11.21) gegen 21.15 Uhr auf der A 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge, touchierte der Mann mit dem 3,5-Tonner beim Überholen in einer Baustelle einen rechts neben ihm fahrenden Volvo. An dessen Fahrerseite entstand hierbei ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Der 30 Jahre alte PKW-Fahrer informierte die Polizei und folgte dem LKW bis auf den Parkplatz Schwalenberg-Ost zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen. Hier wurde der Fahrer von einer Funkstreife der Autobahnpolizei unter die Lupe genommen. Bei Überprüfung des 23-Jährigen schlug den Beamten ein intensiver Alkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete die Entnahme zweier Blutproben und die Zahlung einer Sicherheitsleistung an.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

