2021 ) Autobahnpolizei Göttingen: Vollsperrung der BAB 7 nach Fahrzeugbrand vom AD Drammetal bis AS Göttingen in Fahrtrichtung Norden

(zie) Aufgrund des Vollbrandes eines Sattelzugs ist die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden momentan vom AD Drammetal bis zur AS Göttingen vollgesperrt, auch ein Auffahren vom Rasthof Göttingen ist somit nicht möglich. Aufgrund umfangreicher Löscharbeiten kann sich diese Sperrung noch bis in die späten Nachtstunden hinziehen. Ortskundige Fahrzeugführer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

