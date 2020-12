Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (468/2020) Kindertagesstätte Settmarshausen - Unbekannte Eindringlinge brechen Schuppen auf, Spielzeug beschädigt

GöttingenGöttingen (ots)

Rosdorf, Ortsteil Settmarshausen, Sahlbachwinkel Zwischen dem 18. und 21. Dezember 2020

SETTMARSHAUSEN (jk) - Unbekannte Eindringlinge haben am vergangenen Wochenende (18. bis 21.12.20) auf dem Gelände der Kindertagesstätte in Settmarshausen (Landkreis Göttingen) randaliert und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter im Garten die Tür des Spielzeugschuppens auf und verteilten einen Teil der Spielgeräte auf dem Grundstück. U. a. ein kleiner Plastikrasenmäher, ein Mikadostäbchen-Set aus Holz und auch das Gartentor wurden mutwillig beschädigt. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter der Telefonnummer 05504/937900 entgegen.

